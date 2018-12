Am Stern

Ein sechs Jahre altes Kind ist bei einem Unfall am Hubertusdamm verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen war das Kind am Montag gegen 14 Uhr hinter einem Bus auf die Fahrbahn gelaufen, wo es dann zum Zusammenstoß mit einem VW kam. Das Kind wurde bei dem Unfall verletzt und daher zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline