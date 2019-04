Potsdam

Horst Schüler ist am 27. März 2019 im Alter von 94 Jahren in Hamburg verstorben. Die Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße würdigt den ehemaligen politischen Häftling, Journalisten und Sprecher der Lagergemeinschaft Workuta/Gulag Sowjetunion.

Aus Flucht vor der Gestapo an die Front gemeldet

Am 16. August 1924 in Babelsberg geboren, wuchs Horst Schüler in einer politisch aktiven Familie auf. Sein Vater, Fritz Schüler, wurde 1941 als Sozialdemokrat und Gewerkschafter von den Nationalsozialisten inhaftiert. Bevor er ins KZ Sachsenhausen verschleppt und dort ermordet wurde, saß er im Landgerichtsgefängnis in der Lindenstraße ein. Der junge Horst Schüler besuchte den Vater dort – und lernte damit seinen späteren Ort der Verfolgung kennen.

Um dem Zugriff der Gestapo zu entgehen, meldete sich Horst Schüler freiwillig zum Kriegsdienst. Im Frühjahr 1945 geriet er in sowjetische Kriegsgefangenschaft, aus der er 1946 nach Potsdam zurückkehrte. Er begann ein Volontariat und wurde Redakteur bei der Märkischen Volksstimme (heute: Märkische Allgemeine).

DDR-Redakteur mit geheimen West-Verbindungen

In seiner wöchentlichen Kolumne kritisierte Horst Schüler offen die bestehenden politischen Missstände und schrieb zudem heimlich Artikel für West-Berliner Zeitungen. Als er es ablehnte, seine Kollegen in der Redaktion zu bespitzeln, wurde er am 4. September 1951 vom sowjetischen Geheimdienst unter dem Vorwurf der Spionage in der Lindenstraße inhaftiert.

Ein Militärtribunal (SMT) verurteilte den 27-Jährigen am 5. März 1952 zu 25 Jahren Arbeitslager. Es folgte die Deportation ins Lager Workuta. Im Sommer 1953 beteiligte er sich am Häftlingsaufstand im Lager, der mit Maschinengewehren blutig niedergeschlagen wurde und viele Opfer forderte.

Journalistische Leistung mit Theodor-Wolff-Preis geehrt

Am 15. Oktober 1955 wurde Horst Schüler in die Bundesrepublik entlassen. Er arbeitete von 1964 bis 1989 als Redakteur beim Hamburger Abendblatt und wurde 1974 für seine journalistischen Leistungen mit dem renommierten Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet.

Horst Schüler war 1992 der erste deutsche Journalist, der die damals noch geschlossene Stadt und Region Workuta besuchen durfte. Ein Jahr später, 1993, wurde er durch die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation rehabilitiert. Er setzte sich für die Opfer politischer Gewalt und kommunistischer Verbrechen ein, publizierte und organisierte Ausstellungen zum Lager Workuta. Seit 1995 war er Sprecher der Lagergemeinschaft, von 2001 bis 2007 Vorsitzender, seit 2013 Ehrenvorsitzenden der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKD).

Gedenkstätte Lindenstraße gedenkt Horst Schüler

„Zuletzt besuchte Horst Schüler die Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam Anfang Juni 2018, als sich die ehemaligen Workutaner hier trafen“, berichtet die Leiterin der Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße Uta Gerlant, „klar in seiner eigenen Haltung, suchte er immer auch das Verbindende zwischen den Menschen, moderat und ausgleichend. Wir werden Horst Schüler sehr vermissen.“

Von MAZonline