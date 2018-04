Kneipenschläger attackiert Gäste und Polizisten

Potsdam. Ein 45-jähriger Mann ist am Montagnachmittag in einer Kneipe in Potsdam-Babelsberg ausgerastet und hat zwei Gäste verletzt und Polizisten attackiert. Die Polizei nahm den Mann vorübergehend in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern.

Warum der Mann so gewalttätig wurde ist unklar. Laut Polizei soll der 45-Jährige zunächst einem 37-jährigen Mann mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem hat er einen 52-Jährigen gewürgt. Das Opfer musste medizinisch versorgt werden.

Der gewalttätige Mann konnte auch von der herbeigerufenen Polizei nicht beruhigt werden. Als der 52-Jährige festgenommen werden sollte, wehrte er sich und versuchte die Polizisten zu treten. Dies gelang aber nicht. Auch auf der Polizeiwache zeigte der Mann sich weiter aggressiv. Auch hier versuchte er – wieder ohne Erfolg – Polizisten zu verletzen.

Gegen den 52-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

