Drewitz

Aufgrund von Straßenbauarbeiten in der Konrad-Wolf-Allee zwischen Zum Kirchsteigfeld und Oskar-Meßter-Straße müssen die Buslinien 694, 696 und 699 vom kommenden Montag, Betriebsbeginn, bis Samstag, 27. April, Betriebsschluss (voraussichtlich), umgeleitet werden.

Die Linie 694 verkehrt im Spätverkehr in Richtung Stern-Center/ Gerlachstraße ab der Haltestelle Otto-Hahn-Ring über Max-Born-Straße, Nuthestraße, Zum Kirchsteigfeld, Gerlachstraße. Fahrten im Spätverkehr bis Konrad-Wolf-Allee/Sternstraße verkehren nur bis zur Haltestelle Stern-Center/ Nuthestraße.

Folgende Haltestellen werden nicht bedient: Hans-Albers-Straße, Robert-Baberske-Straße, Konrad-Wolf-Allee/Sternstraße, jeweils in Richtung Stern-Center/ Gerlachstraße. Dafür gibt es in dieser Richtung einen zusätzlichen Halt an Stern-Center/ Nuthestraße. Fahrgäste zu den Haltestellen Hans-Albers-Straße und Robert-Baberske-Straße nutzen bitte ab Kepler-Platz die Tram 96. Das alles teilt der Verkehrsbetrieb mit und bittet um Verständnis.

Von MAZonline