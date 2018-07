Potsdam

Die Landeshauptstadt Potsdam verfügt insgesamt über 630 Kilometer Straßennetz. Da muss hin und wieder etwas repariert, ausgebessert oder komplett neu gemacht werden. Traditionell ist die Sommerzeit in Potsdam Baustellenzeit. So auch in diesem Jahr.

Baustellenübersicht für Sommer 2018

In Potsdam sorgen derzeit einige Baustellen für Unmut – hauptsächlich bei Autofahrern. Momentane „Highlights“ sind vor allen die Vollsperrung der Templiner Straße, die halbseitige Sperrung der Friedrich-Engels-Straße am Hauptbahnhof sowie die halbseitige Sperrung der L40 an der Abfahrt Friedrich-List-Straße.

Neu im Programm sind in diesem Sommer (in alphabetischer Reihenfolge): August-Bebel-Straße, Friedrich-Engels-Straße, Großbeerenstraße, Horstweg, Humboldtbrücke, Potsdamer Straße und Tschudistraße

Warum im Sommer?

Ziel der Stadt Potsdam ist es, die Baustellen so zu steuern, dass “die Auswirkungen von allen Baumaßnahmen auf den Verkehrsfluss so gering wie möglich“ sind. Dafür eignet sich nach Angaben der Stadt vor allem die Ferienzeit.

In den Ferienwochen „ist ein deutlicher Rückgang des Autoverkehrs, durchschnittlich um circa 20 Prozent in den Spitzenzeiten“, zu verzeichnen. Zudem entfällt der Schulverkehr, die „Verkehrsbelastung verteilt sich gleichmäßiger über den gesamten Tagesverlauf.“, heißt es seitens der Stadt.

Von MAZonline