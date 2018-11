Innenstadt

In der Reihe „Potsdamer Prominente lesen für Unicef“ tritt am Freitag, de, 16. November, um 19 Uhr der Schauspieler Fabian Hinrichs in der Stadtbibliothek, Am Kanal 47, auf.

Er wird aus Ryad Assani-Razakis „Iman“ lesen. Darin wird die Lebens-und Familiengeschichte eines Jungen aus Afrika erzählt. Der Autor illustriert Gewalt, Armut und Perspektivlosigkeit in der Zeit zwischen den 1960er und 2000er Jahren. Besucher werden um Spenden für die Potsdamer Unicef-Gruppe gebeten.

Moderiert wird der Abend von Katrin Neumann, einer langjährigen Unterstützerin von Unicef. Die Lesung wird zudem von der Städtischen Musikschule Potsdam unterstützt. Die jungen Pianistinnen Sophia Simanowitsch und Maria Vinokurova werden am Klavier Werke von Frédéric Chopin und W.A. Mozart spielen.

Von MAZonline