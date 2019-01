Innenstadt

In einem Parfümgeschäft in den Bahnhofspassagen in der Babelsberger Straße hat ein Ladendetektiv einen 56-jährigen Mann dabei erwischt, wie er Ware gestohlen hat. Offenbar war der Tatverdächtige zur Tatzeit betrunken. Als die herbeigerufenen Polizisten ihn festnahmen, stellten sie einen Alkoholwert von 2,49 Promille fest. Die gestohlene Ware hatte einen Wert von 77 Euro.

Von MAZonline