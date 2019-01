Potsdam

Ein Patient einer betreuten Wohnstätte in Potsdam-Bornstedt ist beim Sturz von einem Balkon gestorben. Offenbar war er von einem anderen Bewohner hinabgestoßen worden.

40-Jähriger stößt 68-Jährigen vom Balkon

Am Mittwochabend kam es zu einem tragischen Vorfall in der Wohnstätte für psychisch kranke Menschen in Potsdam-Bornstedt. Wie die Polizei auf MAZ-Anfrage mitteilte, hatte ein 40 Jahre alter Patient einen 68-jährigen Bewohner von einem Balkon im zweiten Obergeschoss gestoßen. Das Opfer schlug auf einer Terrasse auf.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatten sich beide Bewohner der Einrichtung auf dem Balkon aufgehalten. In welchem Verhältnis die beiden standen und ob es zu einem Streit kam, ist noch unklar. Es gibt mehrere Versionen des Tathergangs, die laut Polizei verglichen und abgeprüft werden. Auf jeden Fall stießt der 40-Jährige den älteren Mitbewohner einer betreuten Wohngruppe gewaltsam über das Geländer des Balkons. Die Tat wurde der Polizei um 19.08 Uhr gemeldet; der Rettungsdienst der Feuerwehr war offenbar etwas früher da.

Wiederbelebungsversuch blieb erfolglos

Das Einsatzteam fand den Rentner gegen 19 Uhr schwer verletzt vor und begann sofort mit Wiederbelebungsversuchen, blieb aber erfolglos. Der 68-Jährige erlag noch am Unglücksort seinen Verletzungen.

Der Tatverdächtige konnte unmittelbar nach Eintreffen der Polizei mit vier Einsatzfahrzeugen in der Wohnstätte für chronisch psychisch kranke Menschen an der so genannten Viereckremise festgenommen und zur Polizeinspektion Potsdam gebracht werden. Das Gelände wurde komplett abgesperrt. Die Ermittlungen der Mordkommission der Polizeidirektion West zum Vorwurf des Totschlags gegen den 40-Jährigen dauern an.

Unterbringung in geschlossener Psychiatrie

Er wurde inzwischen einem Richter des Amtsgerichtes Potsdam vorgeführt, der die Unterbringung des wahrscheinlichen Täters in einem psychiatrischen Krankenhaus anordnete, das er nicht verlassen kann. Solche Einweisungen werden verfügt, wenn man es für möglich hält, dass der Verdächtige vermindert schuldfähig ist; das muss aber noch untersucht werden.

Die Wohngruppe des mutmaßlichen Täters und des Opfers lebt offenbar relativ frei; die Menschen können nach Polizeiangaben die Einrichtung der Montevini Betriebsgesellschaft sogar verlassen.

Von Alexander Engels und Rainer Schüler