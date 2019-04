Innenstadt

Eine Nacht lang müssen Anwohner am Brauhausberg ohne Heizung und Warmwasser auskommen. Für den Wohnungsbau in der Leipziger Straße wird eine Fernwärmeleitung verlegt. Die Energie und Wasser Potsdam muss deshalb die Fernwärmeversorgung vom 24. April, 22 Uhr, bis 25. April, 9.30 Uhr, unterbrechen.

Betroffen sind: Albert-Einstein-Straße 1-9A, Heinrich-Mann-Allee 5-6, Altstadtblick 1-4, Am Havelblick 5, Am Speicher 5, Brauhausberg 1, 10 und 34 sowie Max-Planck-Straße 13. Das „blu“ öffnet am nächsten Donnerstag erst um 10 Uhr.

Von MAZonline