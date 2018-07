Potsdam

Das Wochenende vom 7. bis 9. Juli 2018 steht in Potsdam wieder ganz im Zeichen des Stadtwerkefests. Von Klassik, über Rock bis Hüpfburg – hier ist für jeden etwas dabei.

Programm am Freitag

Traditionell eröffnet der Klassikabend das Stadtwerke-Fest am Freitagabend. In diesem Jahr liegt ab 20 Uhr „Musik in der Luft“. Die Junge Philharmonie Brandenburg, eines der besten Nachwuchsorchester Deutschlands, wird unter der Leitung von Peter Sommerer die Besucher begeistern. Das Orchester wurde 1992 als Landesjugendsinfonieorchester gegründet. Die Musiker kommen zum Großteil „aus dem Spitzennachwuchs der Brandenburger Musikschulen“.

Die Zuhörer können sich unter anderem auf Gioachino Rossinis Ouvertüre zu „Der Barbier von Sevilla“, das Finale der 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven oder „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin freuen.

Durch den Abend wird die Moderatorin und Journalistin Tina Knop führen.

Programm am Samstag

Der Sonnabend ist der rockige Part des Festivals. Jedes Jahr kommen absolute Top-Stars nach Potsdam.

Auch in diesem Jahr ist den Veranstaltern wieder ein illustres Programm geglückt.

Eröffnet wird der Samstag von My Rain. Die Band hat den diesjährigen Bandwettbewerb „Potsdam on stage“ gewonnen. Nach dem großen Live-Finale im Lindenpark war die Freude der Band anzumerken. „Wir haben auf der Bühne das Beste aus uns rausgeholt und sind umso erfreuter, dass sich die harte Arbeit gelohnt hat. Es war wunderschön zu sehen, wie die Besucher unsere Musik gefeiert haben, das ist einfach das beste Kompliment, was eine Band bekommen kann“, erzählte Sängerin Anna Conring anschließend der MAZ. Um 16 Uhr ist es soweit, der bis heute wohl größte Auftritt der Band.

Etwas ruhiger wird es um 17 Uhr. Sängerin Lotte wird die Bühne betreten. Im Herbst 2017 hat sie ihre erste Single „Auf beiden Beinen veröffentlicht. Es folgte wenig später das Debütalbum „Querfeldein“. Die 22-Jährige Singer-Songwriterin wird das Publikum mit ihren Lieder ganz sicher in ihren Bann ziehen.

Um 18.30 Uhr tritt Gregor Meyle auf. Deutschlandweit bekannt wurde der Musiker durch die TV-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ und später durch seine eigene Musikshow „Meylensteine“.

Jetzt ist er wieder live zu erleben. Gemeinsam mit seiner Band wird er mit altbekannten Liedern wie „Keine ist wie du“ oder „Niemand“ „ein Feuerwerk voller starker Gefühle und Rock’n Roll“ in Potsdam zünden.

Im Anschluss, gegen 20.30 Uhr folgt mit Max Giesinger. Der Künstler, dessen Erfolgsalbum „Der Junge, der rennt“ nach 80 Wochen in den Charts Platin-Status erhielt und diverse Gold-Auszeichnungen („80 Millionen“ und „Wenn sie tanzt) vorweisen kann, hat Potsdam einen Platz in seiner „Roulette Open Air Tour“ eingeräumt.

Der große Höhepunkt kommt um Höhepunkt um 22.30 Uhr. Der internationale Topstart Anastacia beehrt Potsdam. Die Pop-Legende und Megastimme ist mit über 30 Millionen weltweit verkauften Alben eine der bekanntesten Stimmen der Gegenwart und feiert mit der neuen Tour ihr siebtes Album „Evolution“.

Programm am Sonntag

Der dritte Festival-Tag ist der Familien- und Kindertag. Ab 14 Uhr verwandelt sich der Lustgarten „Potsdams größter Spielplatz zum Mitmachen, Entdecken und Ausprobieren“.

Auch auf der Bühne gibt es ein vollgepacktes Musik- und Showprogramm: Unter anderem kommt Die Maus, die Tänzer von Rokkaz kommen, eine Hacky Sack Show wird präsentiert und das Extavium stellt sich vor.

Auf dem Platz sind zudem „mobile Massagen, ein Strandbereich mit Wasserrutsche, Planschpool, Powerpaddler und ein kleines Gewinnspiel geplant“, teilte der Veranstalter mit. Zudem wird auf der großen Wiese ein Spiel- und Spaßparcours aus Hüpfburgen aufgebaut und auch Wasserrutschen sowie ein Seifenblasenkünstler fehlen nicht.

Wer noch mehr Abwechslung braucht, muss am Sonntag gar nicht weit gehen. Auf dem Alten Markt wird der 1025. Stadtgeburtstag gefeiert. Auch dort wird es ein Bühnenprogramm – u.a. Kabarett, Tanz und die Bigband des Deutschen Filmorchesters Babelsberg – geben.

