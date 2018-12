Brandenburger Vorstadt

Ein 36-jähriger Lette versuchte am Samstagnachmittag in der Breiten Straße, ein Fahrrad zu stehlen. Der Mann war allerdings so stark betrunken, dass er dabei stürzte und nicht mehr aufstehen konnte. Ein Atemalkoholtest durch die Polizei ergab 3,68 Promille. Die Person wurde in Gewahrsam genommen.

Von MAZonline