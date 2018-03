Diebes-Paar bestiehlt hilfsbereite Senioren

Potsdam. Es ist Mittagszeit als es am 8. Dezember 2017 an der Tür eines Mehrfamilienhauses klingelt. Eine 75-jährige Mieterin geht an die Gegensprechanlage. Vor der Tür stehen zwei junge Leute, die angeblich zu einem Bewohner des Hauses wollen.

Die 75-Jährige öffnet die Tür und das Pärchen macht sich auf den Weg nach oben. Dann geht die Frau zurück in ihre Wohnung.

Wenig später klingelt es an ihrer Wohnungstür. Die Frau öffnet sie, davor die beiden Unbekannten.

Ob sie ein Blatt Papier und einen Stift haben könnten, fragen sie die Frau. Auch jetzt ist die Frau wieder hilfsbereit. Sie geht in die Küche, wo ihr Mann sitzt – die beiden folgen ihr.

Die Fremde verwickelt die Seniorin und ihren 80-Jährigen Ehemann in ein Gespräch, der unbekannte Mann bleibt an der Tür stehen.

Erst nach 45 Minuten verabschieden sich die beiden wieder und verlassen die Wohnung des Ehepaars.

Als die Seniorin kurze Zeit später Einkaufen möchte, bemerkt sie, dass ihr Portemonnaie samt ihres Bargeldes verschwunden ist.

Die Polizei vermutet, dass der Mann die Unaufmerksamkeit des Ehepaares ausgenutzt hatte, während seine Begleiterin mit den beiden Eheleute sprach.

Die Polizei hat jetzt zwei Phantombilder veröffentlicht und hofft, dass jemand diese beiden Personen erkennt.

Das Diebespaar wird wie folgt beschrieben:

Die Frau ist etwa 30 Jahre alt, zwischen 160 – 165 cm groß. Sie trug eine helle Jacke, eine Wollmütze und graue Handschuhe. Sie sprach in akzentfreiem Deutsch.

Der Mann ist zwischen 30 und 35 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Er trug eine helle Jacke und sprach während eines Telefonats in der Wohnung des Ehepaares vermutlich polnisch.

Polizei bittet um Mithilfe

Wer kennt die beiden Abgebildeten oder hat am 8. Dezember Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben? Ihre Hinweise können sie unter der Telefonnummer 0331 55080 an die Polizeiinspektion Potsdam geben, eine E-Mail an hinweis.pdwest@polizei.brandenburg.de schreiben oder einfach unser Hinweisformular unter https://polizei.brandenburg.de nutzen.

