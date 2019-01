Babelsberg

Mitarbeiter eines Geschäfts in der Rudolf-Breitscheid-Straße informierten am Freitagabend die Polizei, dass sie Opfer eines Trickdiebstahls geworden waren.

Laut Zeugen waren drei Frauen im Alter von etwa 25 Jahren in den Laden gekommen. Eine legte eine Sammelliste in schlecht geschriebenen Deutsch auf den Tresen und lenkte den Mitarbeiter ab, die zweite lief im Geschäft herum, die dritte stand an der Spendenbox, die mit Klebeband am Tresen fixiert war.

Der Mitarbeiter gab die Liste zurück, die Frauen verließen dann das Geschäft. Wenig später bemerkte man im Laden, dass die Spendenbox mit etwa 300 Euro verschwunden war. Das Klebeband war wohl mit der Flamme eines Feuerzeugs durchtrennt worden. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg.

