Potsdam

Am späten Freitagabend brach auf dem Wertstoffhof in Drewitz ein Feuer aus. Riesige Haufen von Pflanzenabfällen standen in Flammen.

Feuer auf einer Deponie für Pflanzenabfälle.. Quelle: Julian Stähle

Gegen 23 Uhr war die Feuerwehr mit rund 30 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen vor Ort. Rund 900 m³ Gartenabfälle brannten, so die Feuerwehr gegenüber MAZonline am Samstagmittag.

Starker „intensiv riechender“ Rauch war die Folge. Die Feuerwehr empfahl den Anwohnern via Twitter die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Von allen Seiten wurde der Brand bekämpft. Aber schnell wurde deutlich, dass sich dieser Einsatz bis weit in die Nacht hineinziehen würde. Schließlich wurde beim Berliner THW Unterstützung angefordert. Mit schwerem Gerät wurden die Haufen auseinander gezogen.

ADie Feuerwehr wurde vom THW unterstützt. Quelle: Julian Stähle

Mit Wärmebildkameras machten sich die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Potsdam und der Freiwilligen Feuerwehr Drewitz auf die Suche, um an die vielen verbliebenen Glutnester heranzukommen

Die Löscharbeiten zogen sich immer weiter in die Länge. Erst am späten Samstagvormittag twitterte die Feuerwehr: Einsatz beendet. Um 11 Uhr wurde das Gelände an den Eigentümer übergeben.

