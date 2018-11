Schlaatz

Ein mutmaßlicher Cannabis-Händler ging der Polizei am Donnerstag am Schlaatz ins Netz. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 1 Uhr am Magnus-Zeller-Platz. Dabei fanden sie insgesamt 14 Tütchen mit Cannabis.

Wegen des Verdachts, mit verbotenen Betäubungsmitteln zu handeln, wurde der 28-jährige Potsdamer vorläufig festgenommen. Für weitere Ermittlungen wurde der Kripo eingeschaltet.

Von MAZonline