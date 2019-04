Bademantel und Latschen trug ein Mann als er am Mittwoch in Babelsberg Holz auf dem Gehweg hackte. Zudem reagierte er laut einer Zeugin ungestüm auf die Passanten der Gartenstraße. Die Polizei nahm den 40-Jährigen in Gewahrsam. Er kam später in eine psychiatrische Klinik.