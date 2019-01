Drewitz

Ein mutmaßlicher Voyeur wurde am Mittwochnachmittag im Potsdamer Stern-Center gefasst.

Nach Polizeierkenntnissen hatte er heimlich mit seinem Handy auf der Damentoilette eine Frau mit ihrer Tochter gefilmt. Die Frau bemerkte den Mann in der Nachbarkabine und stellte ihn anschließend zur Rede. Der 29-Jährige stritt die Tat zunächst ab und gab an, sich in der Toilettentür geirrt zu haben.

Polizei stellt Handy des Mannes sicher

Die Polizei übernahm die Klärung des Sachverhalts und stellte das später aufgefundene Mobiltelefon des Tatverdächtigen wurde als Beweismaterial sicher. Noch ist nicht bekannt, ob sich die Vorwürfe bestätigen lassen. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachtes der Verletzung des höchst persönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen aufgenommen.

