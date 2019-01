Brandenburger Vorstadt

Eine 57-Jährige wollte am Dienstagmorgen die Zeppelinstraße in Richtung Marktcenter überqueren. An den Straßenbahnschienen blieb sie kurz stehen und wollte nachsehen, ob ihr Bus bereits an der Haltestelle wartet. Sie stieß in diesem Moment mit einer gerade vorbeifahrenden Tram der Linie 91 zusammen.

Frau kommt mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Obwohl deren Fahrer (33) die Geschwindigkeit reduziert hatte und ein Warnsignal gab, konnte er die leichte Kollision zwischen der mit 100 Fahrgästen besetzten Straßenbahn und der Fußgängerin nicht verhindern.

Sie kam zu Fall und verletzte sich leicht. Die Frau wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall und die Unfallaufnahme kam es zu Ausfallzeiten von etwa 30 Minuten im Straßenbahnverkehr.

Von MAZonline