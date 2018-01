Ansturm auf’s „blu“: Bad sehr gut ausgelastet

Das neue Potsdamer Freizeitbad „blu“ ist wird sehr gut angenommen – so gut, dass es bereits mehrfach wegen Überlastung für Stunden geschlossen werden musste. Die Chefin der Betreibergesellschaft bezeichnete diesen Vorgang allerdings als normal: „Ein stundenweiser Einlassstopp an Spitzentagen ist in Freizeitbädern alltäglich.“