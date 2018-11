Innenstadt

Die Stiftung Garnisonkirche erweitert ihre Internet-Ausstellung zum Zeitraum 1918 bis 1945. Freitagmittag wird die vergrößerte Plattform wissen.garnisonkirche.de für den öffentlichen Zugriff freigeschaltet. In einem virtuellen Rundgang geben acht neue Themenräume Einblicke in verschiedene Aspekte des gesellschaftlich-kirchlichen Lebens in Potsdam während der Weimarer Republik sowie zur Zeit des nationalsozialistischen Terrorregimes.

Online-Ausstellung der Stiftung Garnisonkirche. Quelle: Screenshot

Zu den herausragenden Zeitzeugenberichten gehören Auszüge aus einem Interview mit Wolfgang Schweitzer, das 1997 im Auftrag der USC Shoah Foundation angefertigt wurde. Der aus einer jüdischen Familie stammende Wolfgang Schweitzer sprich über seine Kindheit in Potsdam und schildert eindrucksvoll, wie er 1933 den „Tag von Potsdam“ als einer der vielen neugierigen Zuschauer abseits der Hauptbühnen erlebte. Er berichtet über den ihm begegnenden Alltagsantisemitismus in der Stadt und schildert die Angst, die sich in ihm ausbreitete.

Kurator der virtuellen Ausstellung ist der promovierte Historiker Johannes Leicht, für die Stiftung verantwortet Martin Vogel, theologischer Vorstand, das Projekt.

Lesen Sie auch einen Kommentar zum Projekt Garnisonkirche von MAZ-Chefredakteurin Hannah Suppa.

Von MAZonline