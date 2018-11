Potsdam

Die Potsdamer Grünen nehmen Abstand von ihrer Forderung, die Kommunikation von Sportlern und Trainern am Templiner See via Megafon zu verbieten. Unabhängig davon will der OSC Potsdam, gegen den sich die Beschwerden der Anwohner richten, die Lautstärke auch ohne Beschluss aus der Politik eindämmen.

Trainingskoordinator Norman Helm verspricht, an Sonn- und Feiertagen die Kommunikation auf ein Minimum zu reduzieren. Zudem soll, wie von den Grünen gefordert, nach leiseren Mitteln der Trainer-Sportler-Gespräche gesucht werden. Das wurde am Dienstagabend im Bildungs- und Sportausschuss des Stadtverordnetenversammlung bekannt.

Von Saskia Kirf