Potsdam

Die Villa Kellermann am Heiligen See ist von Günther Jauch gekauft worden. Er ist bereits seit drei Jahren Eigentümer, hielt dies aber unter Verschluss. Das hat der Fernsehmoderator am Freitag den PNN bestätigt.

Er machte auch offiziell, was die MAZ schon berichtet hatte: Spitzenkoch Tim Raue wird in der Villa in der Berliner Vorstadt wieder ein Restaurant eröffnen.

Noch im Jahr 2009 gab es ein Edel-Restaurant in der Villa Kellermann, Besitzer war Maximilian Dreier (M.). Quelle: Christel Köster

Zuerst will Jauch das Gebäude denkmalgerecht sanieren lassen. Es beherbergte zu DDR-Zeiten lange ein Kulturhaus. In den 2000er Jahren zog ein Restaurant ein. Nach dessen Schließung stand das Gebäude leer.

Am Freitag trat Günther Jauch im Hof des Potsdamer Stadtschlosses auf, um eine neue Spendenaktion des Stadtschlossvereins zu unterstützen.

Von MAZonline