Unverhoffter Geldsegen für Potsdam

Die Landeshauptstadt Potsdam bekommt wegen rasch wachsender Bevölkerungszahl deutlich mehr Geld vom Land. Allein in diesem Jahr rechnet Kämmerer Burkhard Exner (SPD) mit zehn Millionen Euro zusätzlich. Das hart er am Mittwoch in der Haushaltsklausur des Finanzausschusses bekannt gegeben, der den Doppelhaushalt 2018/19 einstimmig bestätigte.