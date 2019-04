Potsdam

Autofahrer aufgepasst: Heute ist Blitzer-Tag bei der Polizei. Unter dem Titel „24-Stunden-Speed-Marathon“ führen Beamte an vielen Straßen gleichzeitig Geschwindigkeitskontrollen durch. Innerhalb der europaweiten Aktion sind sich auch in Potsdam und den Nachbarkommunen den Rasern auf der Spur. Doch gehe es nicht um Strafzettel, sondern eher um Aufklärung, so Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke: „Überhöhte oder nichtangepasste Geschwindigkeit ist weiterhin die Hauptunfallursache. Dieser Entwicklung müssen wir entgegenwirken, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.“

Folgende Kontrollstellen hat die Polizei im Vorfeld verraten: Potsdam-Groß Glienicke, B 2/Abzweig Bullenwinkel Kleinmachnow, Förster-Funke-Allee Beelitz, Potsdamer Allee und Michendorfer Chaussee (B2) Nuthetal, Arthur-Scheunert-Allee Werder, Potsdamer Straße und Am Plessower See Caputh, Friedrich-Ebert-Straße Neu Plötzin, Kleiner Bruchweg (B1).

Von MAZonline