Innenstadt

Noch in der ersten Julihälfte wird endgültig feststehen, ob das Kuratorium der Garnisonkirchenstiftung sein „Okay“ gibt, dass die Künstler und Kreativen weitere fünf Jahre im Rechenzentrum bleiben. „Per Post hat der Vorstand Abstimmungsunterlagen versandt, bis zum 9. Juli müssen alle Mitglieder des Kuratoriums sowohl über das Verfahren – den sogenannten Umlaufbeschluss – als auch in der Sache entscheiden“, erklärte Stiftungssprecherin Katharina Körting am Dienstag auf MAZ-Nachfrage. Eigentlich würde die nächste Sitzung des zwölfköpfigen Kuratoriums erst Anfang Oktober auf dem Terminkalender anstehen. Allerdings würde der Mietvertrag der Künstler und Kreativen bereits Ende August auslaufen – mit der postalischen Befragung kann eine frühere Entscheidung herbeigeführt werden. Das Votum der Kirchenstiftung ist notwendig, weil ein Teil des Rechenzentrums auf dem Grundstück des ehemaligen Kirchenschiffs steht.

Wie berichtet, hatte die fünfjährige Verlängerung des Kunst- und Kreativhauses im Rechenzentrum lange auf der Kippe gestanden – das Kuratorium wollte erst die verbindliche Zusicherung, dass 2023 endgültig Schluss ist im Rechenzentrum und bis dahin ein Ausweich-Kulturstandort in der Nähe gefunden wird. In ihrer Juni-Sitzung haben die Stadtverordneten nun mit einem Beschluss die Voraussetzung dafür geschaffen.

Alle Gründungspfähle im Boden

Unterdessen schreitet der Bau des Garnisonkirchturms neben dem Rechenzentrum weiter voran. Am Freitag ist der letzte von 38 Gründungspfählen in den Boden getrieben worden – fast genau 50 Jahre nach der Sprengung des Turms am 19. Juni 1968. 40 Meter tief mussten die Löcher für die Betonpfähle in den Boden gebohrt werden; teilweise durch das alte Turmfundament im Boden, das aus 3,5 Meter dicken Ziegelmauern besteht. Wie berichtet, hatte es gleich beim Start im Januar eine längere Unterbrechung gegeben, weil das riesige Bohrgerät an dem alten Mauerwerk gescheitert war.

Die Garnisonkirche vor Sprengung Quelle: privat

„Aktuell gibt es einen Zeitverzug von dreieinhalb Monaten“, sagte Körting am Dienstag. Die genauen Auswirkungen auf die Zeit- und Kostenplanung würden derzeit noch geprüft. Wegen der möglichen Verzögerungen und Unwägbarkeiten bei den Bauarbeiten hat die Stiftung vorsorglich einen neuen Bauantrag bei der Stadt gestellt – die Frist für die Fertigstellung des Turms würde sonst 2020 auslaufen. Wie Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) am Dienstag auf Anfrage erklärte, befindet sich der Antrag der Stiftung momentan noch in der Prüfung.

Die nächsten Schritte

Nachdem die Gründungsarbeiten nun abgeschlossen sind, sehen die nächsten Schritte folgendermaßen aus: Zunächst wird die aktuelle Baustelleneinrichtung abgebaut, danach beginnen die Vorbereitungen für die Arbeiten am Verbau. Dafür werden eine Baugrube in zwei Meter Tiefe ausgehoben und Pumpen für die Grundwasserhaltung eingebaut. Im Spätsommer dann die nächste wichtige Etappe: die Bodenplatte aus Beton. „Zurzeit bereiten wir die Ausschreibungen für Rohbau, Gerüstarbeiten und Teile der Sandsteinschmuckelemente vor“, erklärt Peter Leinemann, Verwaltungsvorstand in der Stiftung. Gefeilt wird außerdem an der Ausführungsplanung für die Sockel-Inschrift des Turms. Im März hatte das Kuratorium entschieden, den Bibelvers „Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens“ auf Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch und Russisch weithin sichtbar in den Sockel des Turms meißeln zu lassen.

Von Ildiko Röd