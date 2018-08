Potsdam

Bei der diesjährigen Schlössernacht wird es kein Feuerwerk geben. Auf Grund der enormen Trockenheit werde man auf offenes Feuer verzichten, sagte Heinz Buri, Marketingdirektor der Stiftung Schlösser und Gärten (SPSG), am Morgen gegenüber Antenne Brandenburg. Man müsse das Erbe schütze. Stattdessen gibt es eine „grandiose Inszenierung mit Licht und Laser“ mit der die Anlagen und Gebäude in ein fantastisches Licht gesetzt werden, so Buri.

Die Programm-Höhepunkte

Warnung vor Astabbrüchen

Bereits vor Tagen hatte die Stiftung eine „Warnung vor Astabbrüchen“ herausgegeben. Gerade die Altgehölze leiden in den Parkanlagen unter der anhaltenden Trockenheit, so die Schlösserstiftung. Es wurden Abbrüchen von Ästen mit bis zu 50 Zentimetern Durchmesser und 15 Metern Länge entdeckt.

Die SPSG warnt deshalb die Besucherinnen und Besucher der Parks ausdrücklich vor dem Aufenthalt unter Altbäumen und rät dringend vom Verweilen in diesen Bereichen ab!

Von MAZonline