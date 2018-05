Potsdam

23 Premieren quer durch verschiedene Genres will die designierte neue Intendantin des Potsdamer Hans-Otto-Theaters, Bettina Jahnke, in ihrer ersten Saison präsentieren. Am Mittwoch stellte Jahnke den neuen Spielplan 2018/19 mit dem Motto „Haltung“ vor. „Es war noch nie einfach, Haltung zu zeigen“, sagte sie im Theater in der Potsdamer Schiffsbauergasse.

In den Aufführungen werden Persönlichkeiten und deren Geschichten dargestellt, die sich entschieden der Mehrheit entgegengestellt haben. Sei es in Theodor Storms „Der Schimmelreiter“, in dem sich der Querdenker Hauke Haien gegen den Deichbau wehrt. Oder Smilla Jaspersen, die in Peter Hoegs Thriller „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ dagegen ankämpft, dass der Tod des Nachbarjungen zu den Akten gelegt wird. Am 22. September beginnt das 25-köpfige Ensemble mit Eugen Ruges „In Zeiten des abnehmenden Lichts“.

Von Anna Kristina Bückmann