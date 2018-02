Ladendieb greift Verkäuferin und Polizisten an

Potsdam. Am Freitagnachmittag hielten Mitarbeiter eines Supermarktes in der Rudolf-Breitscheid-Straße einen 20-Jährigen fest, der mehrere Getränke an sich versteckt hatte.

Der Mann wollte weder die Waren noch seine Personalien herausgeben und wurde zunehmend aggressiver, so dass die Polizei hinzugerufen wurde. In der weiteren Folge schubste der junge Mann eine Mitarbeiterin und wollte aus dem Markt flüchten. Die Frau fiel zu Boden und wurde dadurch leicht verletzt.

Aufmerksame Kunden hatten die Situation beobachtet, griffen ein und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der polizeibekannte Ladendieb hatte aber auch vor den Beamten keinerlei Respekt, wurde noch aggressiver und griff die Beamten an. Der 20-Jährige musste zu Boden gebracht werden, und ihm wurden Handfesseln angelegt. Da er über keinen festen Wohnsitz verfügte, wurde er vorläufig festgenommen. Ein Richter ordnete am Folgetag die Haft an.

Der 20-jährige muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Von MAZonline