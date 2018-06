Massive Einschränkungen bei der Straßenbahn in Potsdam

Ausfälle bei der Straßenbahn in Potsdam: Rund sieben Prozent aller Fahrten werden kommende Woche gestrichen, ein modifizierter Ferienfahrplan wird eingesetzt – vor dem Beginn der Schulferien.

Straßenbahnen der Linie 94 der ViP (Verkehrsbetriebe in Potsdam) in Potsdam Babelsberg, fotgrafiert am 18.06.2018. Foto: Friedrich Bungert Quelle: Friedrich Bungert