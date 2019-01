Waldstadt

In der Heinrich-Mann-Allee wurde am Sonnabend-Nachmittag eine 83-jährige Frau angefahren. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 63-jähriger VW-Minibus-Fahrer beim Linksabbiegen aus der Straße Am Moosfenn die Fußgängerin.

Die Frau hatte gerade die Heinrich-Mann-Allee überquert. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht an der Hüfte verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein umliegendes Krankenhaus.

Von MAZonline