Potsdam

Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in der Friedrich-Engels-Straße schwer verletzt worden. Die Fahrerin eines Fiat wollte von der Straße links in den Schlaatzweg einbiegen – und kollidierte dabei mit dem Motorrad.

Motorradfahrer stürzt auf Windschutzscheibe

Der 35-jährige Fahrer stürzte zunächst auf die Windschutzscheibe und anschließend auf die Straße und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die Fahrerin des Pkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sie wurde vor Ort behandelt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Wegen des Unfalls war die Friedrich-Engels-Straße zeitweise voll gesperrt. Gegen 17.40 Uhr war die Straße wieder frei.

Von MAZ online