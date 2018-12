Potsdam

Kompostierbare Kunststoffbeutel dürfen ab dem 1. Januar nicht mehr in der Biotonne entsorgt werden. Das haben die Stadtverordneten am Mittwochabend mit der neuen Abfallsatzung beschlossen.

Zudem wurde den neuen Abfallgebühren für 2019 zugestimmt. So sinkt die Grundgebühr für Haushalte um 96 Cent von aktuell 27,99 Euro auf dann 27,03 Euro pro Person und Jahr. Die Leistungsgebühr für Restabfall verringert sich zwischen 4,5 und 9 Prozent. Auch für Mieter in Wohnanlagen wird es am Ende des Jahres preiswerter.

Die Bioabfallgebühr bleibt weitestgehend konstant, einzig bei den 660 Liter Biotonnen reduziert sich die Gebühr merklich um 14 Prozent.

Von MAZonline