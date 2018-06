Potsdam/Innenstadt

Der Runde Saal am früheren Haupteingang des Alten Rathauses ist abgedunkelt. In einem Gerüst schimmert matt ein metergroßes Medaillon aus rotem Marmor mit dem Relief des Großen Kurfürsten, das früher einmal den Obelisk auf dem Alten Markt schmückte. Wechselnde Projektionen an der Wand erzählen mit Bildern und Grafiken vom Werden dieses zentralen Platzes im 18. Jahrhundert.

„Friedrich und Potsdam – Die Erfindung (s)einer Stadt“ ist der Titel der Sonderausstellung zum 300. Jubiläum von Preußenkönig Friedrich II. (1712–1788), mit der das Potsdam-Museum am 20. August 2012 sein neues Domizil im Alten Rathaus eröffnet. „Für uns war das natürlich ein großes Fest“, sagt Markus Wicke, der Vorsitzende des 2004 gegründeten Fördervereins.

Markus Wicke zur Eröffnung im August 2012 mit einem Bild Friedrichs II. Quelle: Christel Köster

Für das Museum war es eine Art Heimkehr. Schon die erste Ausstellung zur Stadtgeschichte wurde 1909 im Alten Rathaus aufgebaut. Es folgte ein Jahrhundert der Provisorien – mit dem benachbarten Haus Brauerstraße 8, in dem 1912 eine Ausstellung zum 200. Friedrich-Jubiläum eröffnete, über Gebäude wie den Marstall, das Ständehaus und die Hiller-Brandtschen Häuser bis zum pittoresken, aber völlig ungeeigneten Holländerhaus in der Benkertstraße.

Markus Wicke gehörte zu den Initiatoren eines Memorandums zum drohenden Untergang des Museums, das sie im Juni 2006 in der Benkertstraße vor einem Gemälde mit der brennenden Nikolaikirche vorstellten. Die Einrichtung sei „nicht mehr in der Lage“, sich als Ausstellungs-, Forschungs-, Bildungs- und Kommunikationsort zu entwickeln. An die Stadt ging der Vorwurf, „als Träger nicht von der Bedeutung und Notwendigkeit“ des Museums überzeugt zu sein. Mit der Benkertstraße sei das Museum „räumlich zu einer Art Heimatstube zusammengeschrumpft“. Als eine Variante für einen repräsentativen Sitz nannten die Autoren das Alte Rathaus.

Präsentation des Memorandums im Juni 2006 im Museumshaus Benkertstraßemit Eberhard Gerstädt, Hans Joachim Giersberg, Markus Wicke, Ines Reich und Hannes Wittenberg (v.l.n.r.). Quelle: Bernd Gartenschläger

Das Memorandum sollte zum Weckruf werden. Nach einer Debatte über den Ausbau des Brockesschen Hauses in öffentlich-privater Partnerschaft fiel die Entscheidung für das Alte Rathaus mit dem benachbarten Knobelsdorffhaus. 8,9 Millionen Euro wurde in Sanierung und Umbau zum „Forum für Kunst und Geschichte“ investiert. Zu den Possen zählt ein Gefängnisgitter, das vom Architekten ohne Absprache mit den Nutzern als künstlerischer Akzent ins zentrale Treppenhaus gesetzt wurde. Später sollte man ermitteln, dass die Demontage 50 000 Euro kosten würde.

Offen blieb laut Wicke ein geeigneter Ausstellungsort für zeitgenössische regionale Kunst. Der Verein favorisiert einen Anbau auf der Rückseite des Museums.

Von Volker Oelschläger