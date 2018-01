Musiklegende Aki Lehmann ist tot

Er war in Potsdam eine Institution, sein Leben liest sich wie ein halbes Jahrhundert ostdeutsche Musikgeschichte. Zuletzt hatte er sein Tonstudio „Dona Clara“ am alten Rehbrücker Güterbahnhof. Am Mittwoch ist der Babelsberger Musiker und Toningenieur Hans-Joachim „Aki“ Lehmann überraschend im Alter von 68 Jahren gestorben.