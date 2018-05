So, wir krabbeln so langsam aus unseren Betten und so langsam kommen die Ereignisse von gestern in unseren Köpfen an. POTSDAM ON STAGE 1. Platz... KRASS 🤘 Das bedeutetet für uns und euch folgendes: Wir bekommen in den nächsten Wochen ein professionelles Coaching eines Produzenten aus Potsdam Wir spielen am 7.7. als Opener auf dem Potsdamer Stadtwerkefest in Potsdam, vor ca 30.000 Menschen zusammen mit LOTTE, Max Giesinger, Gregor Meyle und Anastacia.. Einfach unglaublich krass 😍🎤 In nächster Zeit werden wir im Radio Potsdam zu hören sein 📻 Songs, Interviews und Ansagen durften wir gestern schon aufnehmen.. Also, wir lassen alles noch ein bisschen sacken und freuen uns tierisch auf das, was nun auf uns zu kommt. Wir können nicht in Worte fassen, wie dankbar wir euch sind, für jeden kleinen Moment eurer Unterstützung. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen ❤️ Und nochmal spezieller Dank an Shorty und Pandora's Tears. Ohne eure Hilfe, eure Unterstützung und eurer Liebe, die ihr uns entgegenbringt, hätten wir manchmal auch ohne Schlüssel schon ganz schön alt ausgesehen. Danke, dass es euch gibt!!! ❤️🤘 Wir wünschen euch ein sonniges Wochenende Eure Lieblingsband 🤘🎤❤️