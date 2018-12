Potsdam

Nach Aldi will nun auch Konkurrent Lidl Wohnungen in Potsdam bauen. Dazu laufen Gespräche über mögliche Standorte, teilte das Unternehmen auf eine Anfrage der PNN mit, blieb dabei vage. Es seien generell Filial-Neu- und Umbauten geplant. Lidl hat nach dem Zeitungsbericht in Berlin bereits Wohnungen über einer Filiale im Prenzlauer Berg gebaut.

Vorreiter in Potsdam ist Aldi. Für einen Wohn- und Geschäftshaus in der Georg-Hermann-Allee war vor einem Monat der erste Spatenstich. Weitere Projekte gibt es, wie die MAZ exklusiv berichtet hatte, für Potsdam-West und Krampnitz.

Von MAZonline