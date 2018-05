Potsdam

Vier Potsdamer Kinder zwischen 8 und 12 Jahren werden seit über sieben Wochen von der Polizei gesucht – an diesem Donnerstag wurde die Suche durch die Polizei öffentlich gemacht. Vermutlich wurden die Geschwister, die gemeinsam mit ihrer Mutter am Schlaatz wohnten, von ihrer Mutter verschleppt, die das Sorgerecht für ihrer Kinder längst verloren hatte.

Hier lebte die Familie bis zu ihrem Verschwinden im März 2018. Quelle: Julian Stähle

Eine Nachbarin und Bekannte der Familie schildert ihren Eindruck von den Lebensverhältnissen der Kinder. Marion Künzelmann ist eine Nachbarin und Bekannte der vermissten Familie und lebt in einem Wohnblock gegenüber. Ihre neunjährige Tochter war mit der vermissten Diana (9) befreundet. „Die haben sich seit der Einschulung gekannt. Meine Tochter hat bei der Familie übernachtet und manche der Kinder waren regelmäßig auch in unserer Wohnung.“, erzählt die 48-Jährige. Sie schildert die vier vermissten Kinder als „zurückhaltend und verschlossen“, aber ordentlich angezogen. „Mein Eindruck war, dass sie wenig zu Essen hatten. Sie haben bei mir aber etwas bekommen und sich gerne hier aufgehalten“, erzählt Künzelmann. Der Vater hat die Familie anscheinend schon vor Jahren verlassen. „Zur Einschulung von Diana habe ich ihn gesehen, aber dann haben sich die Eltern getrennt“, sagt die Nachbarin. Zur Einschulung der zweiten Tochter kam der Vater noch einmal an den Schlaatz.

Ständig haben die vier Kinder in der Schule gefehlt, sagt Künzelmann. Sie sprach eines der Mädchen sogar direkt darauf an. „Sie hat mir geantwortet, dass sie oft in Berlin in ein Krankenhaus fahren und dort Tabletten bekommen“, sagt Künzelmann. Ob sie krank waren, wisse sie allerdings nicht. In der Suchmeldung der Polizei wird darauf hingewiesen, dass es auch aus „gesundheitlichen Gründen“ erforderlich sei, die Kinder so schnell wie möglich zu finden.

Auch an das plötzliche Verschwinden am 12. März erinnert sich die Nachbarin. „Meine Tochter hatte kurz davor dort übernachtet und ein Plüschtier vergessen. Als sie es abholen wollte, war niemand da. Wir sind dann in den Urlaub gefahren und als wir wiederkamen war ich ganz erschrocken, weil immer noch niemand zu Haus war“, sagt sie. In der Nachbarschaft hieß es dann, dass die Familie nach Waldstadt gezogen sei. „Jetzt glaube ich, dass sie ganz weit weg sind in ihrem Heimatland Tschetschenien“, sagt Marion Künzelmann.

Die Polizei bittet weiter um Hinweise, wo sich die Familie aufhalten könnte.

Von MAZonline