Patient bedroht Mitarbeiter und verschwindet

Potsdam. Ein 36-jähriger Mann hat durch sein aggressives Verhalten am Montagmorgen einen Polizeieinsatz am Stern in Potsdam ausgelöst. In einer medizinischen Einrichtung bedrohte der Mann fünf Mitarbeiter, zuvor hat er laut Polizei Möbel zertrümmert.

Nach seinem gewalttätigen Auftritt machte sich der Patient verbotenerweise auf und davon. Wenig später konnte der 36-Jährige von der Polizei in der Nähe aufgegriffen werden.

Weil sich der Mann auch gegenüber den Polizisten aggressiv zeigte, setzten diese Pfefferspray ein, um seine Gegenwehr zu brechen. Der Mann wurde schließlich zurück in die psychiatrische Einrichtung gebracht.

Von MAZonline