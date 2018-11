Babelsberg

Eine Pedelec-Fahrerin ist bei einem Unfall in Babelsberg verletzt worden. Die 46-Jährige war am Montag gegen 16 Uhr auf der Großbeerenstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Fultonstraße stieß sie mit einem Mercedes zusammen. Dabei wurde sie leicht verletzt und später ambulant von Rettungskräften behandelt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 3500 Euro.

Von MAZonline