Drewitz

Eine Pöbel-Clique wurde am Montagnachmittag vom Sicherheitsdienst aus dem Stern-Center geworfen. Die Jugendlichen waren unangenehm aufgefallen, weil sie sehr laut waren und andere Personen anpöbelten.

Ein 14-Jähriger blieb aber unbelehrbar in seinem Verhalten. Er wehrte sich so sehr, dass der Sicherheitsdienst ihn auf den Boden drückte. Der Junge bespuckte sogar einen Mitarbeiter, heißt es in der Polizeimeldung.

Die herbeigerufene Polizei ermittelt nun gegen den 14-Jährigen wegen Hausfriedensbruchs, Körperverletzung und Bedrohung. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an eine Jugendeinrichtung übergeben.

Von MAZonline