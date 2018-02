Von wegen nur ein Nickerchen...

Potsdam. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bemerkte eine Polizeistreife einen Kleintransporter mit eingeschalteter Innenbeleuchtung. Im Wagen hielt sich offensichtlich eine Person auf.

Die Beamten traten an den Wagen heran und kontrollierten den Insassen. Der 21-Jährige gab an, dass er in dem Wagen übernachten würde, bis er von einem Arbeitskollegen abgeholt wird.

Soweit so gut, denn das Fahrzeug selbst fahren darf er nicht. Wie eine Kontrolle ergab, ist der junge Mann nämlich seit Dezember 2017 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis und bereits dreimal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen.

Nach der Überprüfung der Personalien verabschiedeten sich die Polizisten und ließen den Mann weiterschlafen.

Wenig später dann die Überraschung. Um kurz nach 4 Uhr kam den Polizisten der besagte Kleintransporter auf der Steinstraße entgegen. Hinter dem Steuer saß der 21-Jährige. Die Beamten stoppten den Wagen, beschlagnahmten die Fahrzeugschlüssel und nahmen eine Anzeige gegen den Mann auf.

Von MAZonline