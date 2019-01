Schlaatz

Am frühen Dienstagmorgen meldete eine Zeugin in den Räumen eines Sozialträgers in einem Mehrfamilienhaus am Schlaatz einen Einbruch. Unbekannte waren gewaltsam in die Räume eingedrungen und hatten versucht, einen Safe aus der Wand zu brechen.

Beamte fanden noch das Einbruchswerkzeug. Bei der sofortigen Fahndung stießen Polizisten auf einen 28-Jährigen, der völlig außer Atem war. Gleich bei einer ersten Befragung verstrickte er sich in Widersprüche. Er kam in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von MAZonline