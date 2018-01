Polizei nimmt Betrüger bei Geldübergabe fest

Potsdam. Beinahe hätte der Betrüger mit der „Enkeltrick“-Masche Erfolg gehabt. Aber eben nur beinahe.

Am Donnerstagnachmittag hatte sich ein 38-jähriger Mann von Berlin aus auf den Weg nach Potsdam gemacht. Was der Mann nicht ahnte, er hatte Polizisten im Schlepptau. Die Polizei war bereits in der Bundeshauptstadt auf den Mann aufmerksam geworden. Berliner Beamte folgten ihm bis in die Potsdamer Innenstadt und informierten ihre Brandenburger Kollegen über ihr Vorgehen.

In der Dortustraße beobachteten sie schließlich, wie ein älterer Potsdamer dem Mann einen Umschlag übergab. „Da der Verdacht nahe lag, dass es sich hier um eine Geldübergabe in Folge eines Enkeltrickbetruges handeln könnte“, schritten die Beamten ein. Der 38-jährige wurde festgenommen. In dem Umschlag steckte „nicht unerhebliche Menge Bargeld“, wie die Polizei mitteilte.

Der 86-jährige Potsdamer gab an, dass der ihm unbekannte Mann zuvor mehrfach auf seinem Festnetzanschluss angerufen hatte. Er brachte ihn mit der Vorspiegelung falscher Tatsachen zur Geldübergabe. Weitere Details zu der fast erfolgreichen Betrugsmasche machte die Polizei nicht.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion West hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Tipps gegen Enkeltrick-Betrug

Im Zusammenhang mit dieser Tat gibt die Polizei folgende Hinweise:

– Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen . Geben sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis!

– Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren sie einen späteren Gesprächstermin, damit sie in der Zwischenzeit die Angaben z.B. durch einen Anruf bei Ihren Verwandten oder einem Rückruf bei der örtlichen Polizei überprüfen können!

– Notieren Sie sich die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Nummer des Anrufers !

– Bevor Sie jemanden ihr Geld geben wollen: Besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person Ihres Vertrauens . Wenn Ihnen die Sache „nicht geheuer ist“, informieren Sie bitte ihre örtliche Polizeidienststelle!

– Übergeben Sie kein Geld an Personen, die Ihnen nicht persönlich bekannt sind!

– Haben sie bereits eine Geldübergabe vereinbart ? Informieren Sie noch vor dem Übergabetermin die Polizei! Sie erreichen sie unter der Nummer 110.

