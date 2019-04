Potsdam

Das Polizeipräsidium Brandenburg und der der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club werben für den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Radfahrern und überholenden Pkw. Am Dienstag startete an der Friedrich-Ebert-Straße direkt vor dem Rathaus in Potsdam das Pilotprojekt „Anderthalb Meter“ für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Pilotprojekt „Anderthalb Meter“ – mit Aufklebern auf Polizeiauto

Im Rahmen des Projektes hat die Polizei rund einhundert Streifenwagen im gesamten Land mit Warnhinweisen zum Mindestabstand beklebt. Die neonfarbenen Aufkleber sollen Radfahrer wie Autofahrer auf den Abstand hinweisen und für mehr Rücksicht im Straßenverkehr hinweisen.

Die Warnhinweise kleben auf Polizeistreifen und Autos des Ordnungsamtes. Quelle: Varvara Smirnova

Der Abstand von 1,5 Metern ist gerade in vielen engen Potsdamer Straßen problematisch. Zum Glück sei es noch nicht zu vielen Unfällen durch Überholvorgänge gekommen, sagte der Radverkehrsbeauftragte der Stadt, Torsten von Einem. Ein zu geringer Abstand sei aber eine „gefühlte Gefahr“, die viele Potsdamer einschüchtere und sie davon abhalte, auf das Rad zu steigen.

Von Ansgar Nehls