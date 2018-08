Potsdam

Am Freitagabend endete eine Party in der Puschkinallee in der Nauener Vorstadt in Potsdam frühzeitig und abrupt. Polizisten beendeten die Feier – mit rabiaten Mitteln. Soviel scheint klar. Doch was ist genau passiert? Die Schilderungen der Feierende und der Polizei über den Ablauf des Geschehens sind verscheiden.

Der Reihe nach: Um kurz nach 22 Uhr ging bei der Polizei ein Anruf ein. Ein Nachbar beschwerte sich über laute Musik auf einem Grundstück. Um 22.19 Uhr fahren die Beamten das erste Mal an dem Grundstück vor.

Die Polizei spricht davon, dass die Veranstalter der Party zunächst ermahnt wurden. Die anwesenden Partygäste widersprechen dem nicht. Man habe sich jedoch geeinigt, die „ohnehin nicht sehr laute Musik“ zu drosseln. „Das war Hintergrundmusik; wir konnten uns dabei gut unterhalten“, berichte ein Partygast gegenüber der MAZ.

Um 23.48 Uhr ist die Polizei jedoch wieder vor Ort.

Zweiter Einsatz und zwei Versionen

Ab jetzt unterscheiden sich die Schilderungen des weiteren Ablaufs deutlich.

Laut Polizeiangaben, bestanden die Beamten vor Ort nun wiederholt auf leisere Musik. Jedoch habe sich der Verantwortliche vor Ort „unkooperativ gegenüber den Kollegen“ verhalten, heißt es in einem Bericht der Polizei. Daraufhin haben die Beamten darauf bestanden, dass die Party beendet wird und sich alle Anwesenden „von dem Grundstück entfernen“.

Drastischer dagegen die Schilderungen von Julia Hüller, Gast auf dem Polterabend. Als die Polizisten um kurz vor Mitternacht erneut auf dem Grundstück auftauchten, sei ihnen der Zutritt zum Haus untersagt worden. Doch davon ließen sich die Einsatzkräfte angeblich nicht abhalten. Plötzlich waren die Polizisten im Hof. Vermutlich seien sie über das Tor oder den Zaun gekommen, so Hüller.

Der Ton muss dann rauher geworden sein. Allen noch verbliebenden Gästen, zehn an der Zahl, wurde von den Polizisten befohlen das Grundstück zu verlassen: „Die wollten alle vom Grundstück führen und haben das Haus dicht gemacht. Da schliefen aber kleine Kinder, zwei, vier und sechs Jahre alt. Die Eltern durften nicht mehr zu ihnen“, schildert Hüller die Situation.

Die Lage eskaliert

In dem Polizeibericht, in dem mit keinem Wort erwähnt wird, dass die Beamten an der Haustür abgewiesen wurden oder das Tor oder Zaun überklettert hätten, wird weiter berichtet, dass die Beamten nach dem Partyverbot von einem 34-jährigen Mann beleidigt wurden. Daraufhin wollten sie die Personalien des Mannes aufnehmen. Der habe sich aber geweigert und wollte davonlaufen. Die Beamten hätten ihn daraufhin eingeholt und „die polizeiliche Maßnahme“ durchgesetzt. Dagegen habe sich der 34-Jährigen gewehrt und nach den Beamten getreten.

Die Äußerungen der Partygäste lassen diesen Vorfall in einem ganz anderen Licht erscheinen. Demnach hätten die Polizisten gedroht, es den „reichen Anwaltssöhnen“ mal zu zeigen. Der 34-Jährige, so die Aussagen der Feierenden, habe auch nicht davonlaufen, sondern vielmehr den Ausweis holen wollen. Daraufhin seien jedoch drei Polizisten hinter ihm her, hätten ihn zu Boden gerissen, den Kopf verdreht und die Luft abgedrückt haben. Aus Atemnot, so heißt es, habe der 34-Jährige dann getreten.

Während die Beamten versuchten den Mann zu überwältigen, soll die Braut mit ihrem Ausweis aus dem Haus gekommen sein. Als sie die Schreie ihres Mannes hörte, eilte sie zu ihm. Dabei berührte sie einen der Beamten leicht, der ihr daraufhin ohne Vorwarnung Reizgas in die Augen sprühte. So die Erinnerung der Partygäste.

Die Beamten nahmen den Ablauf anders wahr. Während sie versuchten die „polizeilichen Maßnahmen“ durchzusetzen, hätten sich andere Gäste mit dem 34-Jährigen solidarisiert, „was durch die Einsatzkräfte in einem Fall auch unter der Zuhilfenahme von Pfefferspray verhindert wurde“, heißt es in dem Polizeibericht.

Ein Messer, Pfefferspray und eine Nacht in Gewahrsam

Die Situation beruhigte sich auch jetzt nicht. Laut Polizeiangaben, bemerkten die Beamten einen Mann, der mit einem Messer in der Hand“ auf sie zuging. Der Aufforderungen, das Messer wegzulegen, kam er nicht nach. Daraufhin hätten die Polizisten „wiederum Pfefferspray gegen diesen Mann“ eingesetzt.

Ein Ablauf, der sich aus Sicht des 36-Jährigen völlig anders darstellt. Er, der Bruder des Bräutigams, erzählt, dass die Lage so verworren gewesen und ein Gespräch mit den Beamten nicht möglich gewesen sei, dass er sich am Büffet ein Brötchen schmieren wollte. Als daraufhin ein Polizist „Er hat ein Messer“ schrie, habe er das Messer jedoch fallen gelassen.

Weitere Einsatzkräfte wurden angefordert und schließlich „entspannte sich die Lage am Ort“, so die Polizei. Beide, der Bräutigam und sein Bruder, wurden in das Polizeigewahrsam der Polizeiinspektion Potsdam gebracht und mussten dort die Nacht verbringen.

Vor Ort versorgte Rettungskräfte die Personen, die von dem Pfefferspray leicht verletzt wurden.

Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen die beiden tatverdächtigen Personen ein.

Von MAZonline