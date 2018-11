Berliner Vorstadt

Zwei mutmaßliche Einbrecherinnern sind mit Hilfe von Polizeihund Rocco gefasst worden. Die beiden Frauen sollen am Sonnabend in ein Mehrfamilienhaus in der Fritz-Rumpf-Straße eingebrochen sein.

Ein Zeuge hatte die Polizei nachmittags alarmiert, weil er drei ihm unbekannte Frauen aus einer Wohnung hatte kommen sehen. Vor Ort bestätigte sich der Einbruchsverdacht. Auch in eine zweite Wohnung waren die Täterinnen offenbar eingedrungen. Zur Beute sagt die Polizei nicht.

Bei einer sofortigen Suche, bei der Rocco die Fährte aufnahm, wurden zwei Frauen an einer Tankstelle in der Berliner Straße gefunden, bei denen der Hund anschlug. Beide Frauen wurden als Tatverdächtige vorläufig festgenommen und später in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Von MAZonline