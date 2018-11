Pfingstberg

So früh wie im günstigsten Fall erhofft wurden die Sanierungsarbeiten am Pomonatempel abgeschlossen. Diese Erfolgsmeldung schickte der Förderverein Pfingstberg am Donnerstag heraus. Ausgebessert wurde die Fassade inklusive Holzsäulen und Türen.

Malermeister aus Potsdam behebt Schäden

Wie berichtet, war es vor allem auf der meist sonnigen Eingangsseite des kleinen Tempelbaus zu Schäden gekommen. Der Potsdamer Malermeister Sven Dreilich war mit den Renovierungsarbeiten betraut worden. Ihm zufolge hatte die Hitze des Sommers die Farbe der Haupttür und der vier ionischen Holzsäulen abblättern lassen. Das Holz lag teilweise frei und war der Witterung ausgeliefert.

Sanierungsarbeiten am Pomonatempel Quelle: Rainer Schüler

Vor 25 Jahren wurde der verfallene Pomonatempel dank einer Spende der Hermann-Reemtsma-Stiftung wieder aufgebaut. Seitdem ist das Erstlingswerk von Karl Friedrich Schinkel für Besucher wieder erlebbar. Von Ostern bis Oktober werden dort wechselnde Kunstausstellungen gezeigt und auf der Dachterrasse finden Märchenerzählungen.

Vorbild ist das Erechtheion auf der Akropolis

Gestaltet ist der Pomonatempel in Form eines griechischen Tempels. Vorbild für Schinkel war die Nordfassade des Erechtheions auf der Akropolis von Athen. Die Säulen an der Front sind – entgegen optischer Wahrnehmung – nicht aus Stein, sondern aus Holz. Sie wurden restauriert, indem unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz die Altanstriche der Säulen entfernt und ein neuer Anstrich vorgenommen wurde.

Der Pomonatempel auf dem Potsdamer Pfingstberg. Quelle: Leo Seidel

Auch die Außenfassade des Pomonatempels brauchte neue Farbe. Zudem gab es eine verstärkte Moosbildung im unteren Bereich der Wände. Die Außenhülle wurde deshalb von Pflanzenbewuchs und Pilzbefall gereinigt und neu grundiert, um erneuten Befall zu verhindern. Anschließend wurde lockerer Putz entfernt, danach Putzstellen und Risse neu kalkverputzt. Zuletzt wurden die Fassaden neu gestrichen und die Türen in diesem Zuge renoviert.

Pomonatempel in Schinkels Entwurf. Quelle: Wikipedia

Zur Freude des Fördervereins Pfingstberg konnten die Arbeiten am Pomonatempel aufgrund der überwiegend trockenen Witterung im kurzen Zeitraum seit dem 25. September erledigt werden. Die 9500 Euro teuren Renovierungskosten wurden im Laufe des Jahres vom Verein als Spenden eingeworben. „Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern für die Unterstützung“, schreibt er.

