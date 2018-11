Sanssouci

Eine junge Frau wurde am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die 18-Jährige war gegen 14 Uhr auf der Straße Am Neuen Palais unterwegs. Als sie auf Höhe der Lindenallee nach links abbiegen wollte, kollidierte sie mit einem entgegenkommenden VW. Die Radfahrerein wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vom REttungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Schaden an den Fahrzeugen entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Von MAZonline