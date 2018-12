Zentrum-Ost

Ein 20-Jähriger wurde am Donnerstagabend im Humboldtring überfallen. Der Täter wollte das Handy rauben – doch das Opfer war hartnäckig.

Der junge Mann war gegen 19 Uhr auf dem Fußweg Humboldtring unterwegs, als ihm jemand auf Höhe einer Bushaltestelle von hinten antippte. Als sich der 20-Jährige umdrehte, wurde ihm sofort Pfefferspray in das Gesicht gesprüht.

Geschädigter nimmt die Verfolgung auf

Anschließend nahm sich der Täter das Handy aus der Hosentasche des Geschädigten und rannte in Richtung Nuthe davon. Doch er sollte keinen Erfolg haben.

Der Geschädigte rannte ihm hinterher und forderte ihn auf stehenzubleiben. Auf Höhe der Treppen neben der Brücke hielt der Täter an und der Geschädigte konnte ihn zu Boden drücken und sein Handy wieder an sich nehmen. Anschließend begab sich der überfallene junge Mann in seine Wohnung, versorgte seine Augen und informierte Polizei und Rettungsdienst. Der verletzte 20-Jährige musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei fahndet mit Täterbeschreibung

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter blieben erfolglos. Er wird wie folgt beschrieben:

– ca. 1,80 Meter groß – braune Augen – kurze, braune Haare – runder Kopf – schwarze Jacke, schwarze Hose – sprach deutsch

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schweren Raubes und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter Tel. 0331/5 50 80 zu wenden.

Von MAZonline