Seit 70 Jahren befinden sich die barocken Skulpturen vom Dach des Plögerschen Gasthofs in der Obhut der Schlösserstiftung im Park Sanssouci. Die Stadt erhofft sich die Rückkehr der Figuren in die Stadtmitte im Rahmen des geplanten Wiederaufbaus des Hauses am Steubenplatz.